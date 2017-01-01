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    Мін'юст оприлюднив список програних справ у євросуді і суми багатомільйонних компенсацій

    • Сьогодні, 10:10
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    Україна з початку 2016 року виплачувала компенсації у 90 судових справах, які розглядав Європейський суд з прав людини

    У 2016 році Україна виплатила 300 млн євро та понад 12 млн грн за програні справи в Європейському суді з прав людини. Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства юстиції України, яка потрапила до «Главкома».

    Кошти сплачено за 90 програними судовими справами.

    Найбільшу суму відшкодування моральної та матеріальної шкоди у справі «Агрокомплекс проти України» отримало ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Агрокомплекс» на суму 697,6 млн грн (27 млн євро). З них у 2016 році – 154 млн євро і 5,4 млн грн.

    Детальніше про цю справу можна прочитати тут.

    У справі «East/West Alliance Limited проти України» сплачені суми відшкодування становили 138,3 млн євро і 4,8 млн грн. Як відомо, ірландське підприємство East/West Alliance Limited, розміщене у Дубліні із представництвом в Україні, було позбавлено належних йому шести літаків Ан-28 та восьми літаків Л-410 у надзвичайно свавільний спосіб всупереч принципу верховенства права.

    У справі «Щічка та інші проти України» відшкодовано 16,9 млн євро та 573 тис. грн. Рішення євросуду стосується 572 громадян України.

    Справа «Тихонова та інші проти України» витягнула з бюджету України 10,6 млн євро і 383 тис. грн компенсацій. Євросуд задовольнив вимоги позивача, який поскаржився на вибиття працівниками міліції свідчень з метою отримання зізнання у вбивстві.

    Детальний список позивачів, які отримали компенсації від держави Україна з початку 2016 року, – у документі.

    (для перегляду документа натисніть на зображення)

    Крім цього, на 2016 рік Україна мала заборгованість за 26 судовими справами.

    суд завод Україна
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