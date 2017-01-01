За Садового взялася поліція: з міськради вилучать особову справу мера та фінансову документацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Садовий

Правоохоронці ведуть провадження за фактами привласнення бюджетних коштів, що спрямовувалися на вивезення побутових відходів

Слідче управління Нацполіції у Львівській області отримало тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської міської ради, та право на їх вилучити.

Про це стало відомо «Главкому» з низки ухвал Галицького районного суду Львова, ухвалених у третій декаді березня.

Поліцейські зацікавилися особовими справами львівського міського голови Андрія Садового, його двох заступників, а також оригіналами всіх звернень громадян та юридичних осіб, що надходили до Львівської міської ради та департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо порушень експлуатації львівського полігону твердих побутових відходів та його закриття за період з 2011 року до березня 2017 року.

Крім цього, Галицький райсуд дав доступ правоохоронцям до фінансової документації львівських комунальників і приватних перевізників на предмет укладання договорів на вивезення відходів.

Адже у ході проведення досудового розслідування було з’ясовано, що службові особи суб’єктів господарювання, які здійснюють вивезення твердих побутових відходів зі Львова, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами міського бюджету, які виділялися для компенсації додаткових витрат на перевезення сміття для всіх категорії споживачів в умовах форсмажорних обставин.

Як відомо, завал на Грибовицькому звалищі cтався 30 травня 2016 року, після того, як там виникла пожежа. Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття стали вивозити в інші міста України.

30 січня 2017 року Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міськради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Феміда зобов’язала виконавчий комітет міськради припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

13 березня мер Львову Андрій Садовий заявив, що прокуратура готує йому підозру у вчиненні кримінального злочину.