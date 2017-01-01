За указом Трампа анульовано 60 тисяч віз – Держдеп США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Американська влада анулювала близько 60 тис. віз

Американська влада анулювала близько 60 тисяч віз згідно міграційному указу президента США Дональда Трампа. Про це заявив представник консульського відділу Державного департаменту США Уїлл Кокс, передає Associated Press.

«Візи менш ніж 60 тис. особам були відкликані в рамках виконання виконавчого указу. Ми визнаємо той факт, що ці люди знаходяться в скрутному положенні, поки ми проводимо процес перегляду згідно з указом», - сказав Кокс.

У Держдепі відзначають, що інформація про анулювання понад 100 тис. віз, яка раніше прозвучала, пояснюється тим, що вона враховує дипломатичні та інші візи, які були визнані недійсними у зв'язку з указом або в яких закінчився термін дії.

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі.

Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.