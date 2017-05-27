Правоохоронці затримали двох бійців «Азову» за умисне вбивство

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Правоохоронці затримали двох бійців «Азову»

Зараз у частини військових відбувається знецінення людських вартостей, зазначив Матіос

Через посттравматичний синдром у частини військових відбувається знецінення цінностей –вони приймають неадекватні рішення, реагуючи на будь-яку агресію. Часто такі випадки стають смертельними. Зокрема, минулого тижня правоохоронці затримали двох бійців «Азову» за вбивство. Такі військові підривають віру у всіх, хто захищає країну.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK розповів головний військовий прокурор країни Анатолій Матіос.

Зараз у частини військових відбувається знецінення людських вартостей, вони швидко приймають неадекватні рішення та реагують будь-яку побутову агресію. Часто усе це закінчується смертю.

«Рівень насильницьких злочинів із застосуванням зброї тими хто володіє нею на законних підставах, не зменшується. Поєднання посттраматичного синдрому із відсутністю змінної картинки призводить до того, що просто плавляться мізки. До того ж це все відбувається на фоні війни», – наголосив Матіос.

Зокрема, прокурор розповів, як минулого тижня правоохоронці затримали двох бійців Нацгвардії полку «Азов» «за вчинення вбивств».

«Вони не були на лінії АТО, а вбивства скоювали із умислом, вони не були побутовими. Це страшні речі. які не можна озвучувати щоденно, бо вони підривають віру у тих, хто захистив державу», – вважає Матіос.

На його думку усе це відбувається саме через знецінення людських цінностей та втому від війни і її наслідків.

«Люди, які мали до цього стосунок, удень –реальні герої, а вночі у них психологічні стреси, вони неадекватно оцінюють ситуацію. Звичайно, це не кидає тінь на весь «Азов», – зауважив Матіос.

Адже закон повинен бути одним для всіх, має існувати невідворотність за порушення, не залежно від того, хто його вчинив.

«Натомість у нас цього немає – ми зобов’язані реагувати навіть на соцмережу і українця, який воює з дивана», – обурювався Анатолій Матіос.