Кацуба-молодший вийшов із СІЗО за «законом Савченко»

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Олександр Кацуба

Олександр Кацуба пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 мільйонів у бюджет і дав важливі покази

Колишній заступник голови «Нафтогазу України» Олександр Кацуба вийшов із Лук’янівського слідчого ізолятора у Києві.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що його випустили кілька днів тому.

«Він пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 мільйонів у бюджет і дав важливі покази. Суд був минулого тижня, проводився у закритому режимі», – зазначила вона.

Кацуба вийшов на свободу за «законом Савченко».

Інших деталей у Генпрокуратурі поки не розкривають.

За даними «Наших грошей», Шевченківський райсуд Києва у складі суддів Євгена Мартинова, Олени Мєлєшак та Віталія Циктіча 10 березня відпустив Олександра Кацубу на волю і зняв арешт із його майна, куди, зокрема, входять і паспорти – внутрішній і закордонний.

Як відомо, 17 червня слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із «клану Кацуб» Олександра – сина нардепа Володимира Кацуби й колишнього заступника глови «Нафтогазу України».

Будучи главою «Чорноморнафтогазу», він підписував документи на закупівлю скандальних «вишок Бойка», але затримали його у «бензинової» справі Сергія Курченка.

В жовтні ГПУ завершила розслідування справи Кацуби на мільярди гривень.

За версією слідства, Кацуба-молодший після свого переходу із «Чорноморнафтогазу» на посаду заступника глави «Нафтогазу» допоміг компанії Курченка «Газ України 2020» вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.

3 грудня Голосіївський районний суд Києва продовжив до 25 січня 2017 року арешт з альтернативою застави в розмірі 450 млн гривень для колишнього заступника глави Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», сина депутата Верховної Ради Володимира Кацуби Олександра.

15 лютого 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством і відшкодував державі 100 мільйонів гривень збитків.

Джерело: Українська правда