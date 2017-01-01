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    Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні (трансляція)

    • Сьогодні, 10:58
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    Ветерани АТО
    Ветерани АТО

    Учасники прес-конференції презентуватимуть аналітичний звіт, чому ветерани російсько-української війни у різних областях України отримують суттєво різний соціальний захист

    Сьогодні, 1 червня, об 11.00 в прес-центрі «Главкому»  відбудеться прес-конференція на тему: «Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні». 

    Запрошені гості:

    Вікторія Лавренюк, юрист-аналітик ГО «Юридична Сотня»; 

    Станіслав Івасик, юрист-аналітик ГО «Юридична Сотня».

    Учасники прес-конференції презентуватимуть аналітичний звіт, чому ветерани російсько-української війни у різних областях України отримують суттєво різний соціальний захист, наведуть найкращі приклади і статистику у сфері соціального забезпечення ветеранів, розкажуть про недоліки системи соціального захисту героїв України і що потрібно змінити для вдосконалення роботи державного механізму.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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