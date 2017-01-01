Заборона в'їзду в США не стосуватиметься володарів грін-карт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людей, у яких в паспорті стоїть багато штампів про відвідування країн з «чорного списку», перевірятимуть ретельніше

Заборона президента США Дональда Трампа на в'їзд громадянам 7 країн до Сполучених Штатів не розповсюджуватиметься на тих людей, хто має право на постійне проживання у країні.

Про це заявив глава апарату президента США Рейнс Прібус, передає BBC.

Він також зауважив, що людей, у яких в паспорті стоїть багато штампів про відвідування країн з «чорного списку», перевірятимуть ретельніше.

Таким чином Прібус спростував зроблену раніше заяву речниці міністерства внутрішньої безпеки США Джилліан Крістенсен, яка сказала, що заборона стосуватиметься і володарів грін-карти.

Також глава адміністрації президента відкинув звинувачення в тому, що введення заборони викликало хаос. За його словами, в суботу в США в'їхали 325 тис. осіб, лише 109 з них були затримані.