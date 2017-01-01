Загострення в Авдіївці. Підтримувані російськими танками бойовики обстрілювали ЗСУ впродовж семи годин

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Бойовики посилили мінометний обстріл, а також підтягнули танки.

Минулої доби на донецькому напрямку стався 41 ворожий обстріл, зокрема ситуація під Авдіївкою демонструє тенденцію до загострення. Про це заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник

«Донецький напрямок. Під Авдіївкою ситуація демонструє тенденцію до загострення. Одразу після опівночі бойовики почали масований мінометний обстріл, який тривав близько двох годин. Як згодом з’ясувалося це була артилерійська підготовка перед наступальними діями. Близько п’ятої години ранку сталося бойове зіткнення між збройними силами України і окупантами. Бій був досить тривалим і завершився вдало для української сторони. Ворог не пройшов. Українські війська у цьому бою втрат не зазнали», — сказав він.

За словами речника, отримавши поразку, бойовики посилили мінометний обстріл, а також підтягнули танки. Вогонь вівся не менше 5 годин безперестанку.

У другій половині дня бойовики, зібравшись із силами та перелічивши втрати, спробували ще раз сходити в наступ. Як і вранці, вогонь вівся з боку Ясинуватої по промзоні. Живу силу ворога підтримували міномети й танки російсько-окупаційних військ. Бойові дії тривали безперервно 7 годин.

«За приблизними підрахунками, вчора в районі Авдіївки противник випустив понад 300 мін та близько 70 танкових снарядів. Внаслідок влучення ворожих снарядів у лінії електромереж місто вчора ввечері знову було знеструмлене. Співробітники поліції цілодобово патрулюють місто. Одночасно із загостренням бойових дій під Авдіївкою окупанти активізувалися на інших ділянках фронту, зокрема на тих, де зазвичай бойові дії не ведуться. На світлодарській дузі, під Горлівкою, між Горлівкою і Ясинуватою, в Опитному та Пісках відбулися потужні багатогодинні мінометні обстріли. Окупанти нахабно стріляють і вдень, і вночі, порушуючи будь-які домовленості. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь», — повідомив речник.