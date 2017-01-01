Заходу України загрожують паводки і селеві потоки через сильні дощі

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Селеві потоки на Закарпатті

На рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м

У середу, 24 травня, на заході України очікуються про сильні дощі, грози. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«24 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с, вранці та вдень у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями сильні дощі, на Закарпатті і в Карпатах дуже сильні дощі», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з очiкуваними сильними зливами 24-25 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м, на окремих дiлянках рiчок до 2,0 м. над рiвнями 23 травня на 08:00 год. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення селей.

На рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м., в нижніх течiях р. Боржава та р. Латориця – 2,0-3,0 м., з можливим виходом води на заплаву. В місцях сильних злив можливе: формування значного мiсцевого стоку із загрозою пiдтоплення понижених територій; швидкоплинне пiдняття рiвнiв води на малих водотоках на 0,5-1,0 м; утворення селевих потоків.