«Закон Савченко» у дії: жінка вбила пенсіонера через два тижні після звільнення з в’язниці

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Вбивця нанесла 61-річному чоловіку смертельне ножове поранення в живіт

У місті Яворів на Львівщині поліція затримала жінку, підозрювану в скоєнні вбивства, раніше вона була звільнена за так званим законом Савченко.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області.

«У неділю, 7 травня, близько 9:00 в поліцію надійшла інформація про те, що у дворі одного з приватних будинків в Яворові виявили тіло чоловіка без ознак життя. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила там мертвого 61-річного господаря будинку», - зазначив начальник Яворівського відділу поліції Ігор Муха.

Під час огляду було встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення в живіт. Тіло відправлено на судово-медичну експертизу

Правоохоронці з'ясували, що до вбивства пенсіонера, яке відбулося під час побутового конфлікту, причетна 39-річна жителька Житомирської області, яка перебувала у нього в гостях. Близько двох тижнів тому її звільнили за «законом Савченко» з місця позбавлення волі, де вона відбувала покарання за розбій.

Зазначено, що відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Вирішується питання щодо обрання зловмисниці запобіжного заходу. Вбивці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.