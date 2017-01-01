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    «Закон Савченко»: У Нацполіції озвучили шокуючі цифри

    • Сьогодні, 07:24
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    У 2017 році зменшено майже на 40% кількість повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами

    За даними Мінюсту станом на лютий 2017 року, за «законом Савченко» на волю вийшли тисяча вбивць, а загалом за цим законом на волю вийшли 7700 злочинців.

    Про таке в ефірі «5 каналу» заявив начальник Департаменту поліції охорони НПУ, генерал поліції третього рангу Сергій Будник.

    «Це «закон Савченко» є однією з причин росту злочинності. На жаль, люди, які прийшли з місць позбавлення волі, вони дещо втратили соціальний зв’язок із суспільством і, враховуючи соціально-економічну ситуацію, яка є в державі, – військові дії на сході, – велику міграцію населення, в тому числі й криміногенного елементу, це не сприяє тому, що ми впливали і покращували ситуацію. Сьогодні всі ці фактори призводять до того, що ми мали підвищення рівня», – сказав експерт.

    Разом з тим Будник наголосив: «Але, як я сказав, на сьогодні ріст злочинності зупинено. І відбувається поступова робота по зниженню криміногенної ситуації. В першу чергу мова йде про вуличну і про майнову злочинність. Так, у 2017 році зменшено майже на 40% кількість повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами». 

    закон Савченко закон злочинність
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