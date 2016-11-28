Замах на молдовського олігарха: у справі затримані 17 осіб

Радіо Свобода



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Володимир Плахотнюк

Правоохоронці виявили гроші і зброю, в тому числі гранатомети, які мали бути використані у змові

У справі про змову з метою вбивства молдовського політика Володимира Плахотнюка затримані 17 осіб – вісім у Молдові, ще дев’ять – в Україні. Про це 8 квітня повідомив представник молдовської прокуратури Віталіє Бусуйок.

За його словами, правоохоронці виявили гроші і зброю, в тому числі гранатомети, які мали бути використані у змові з метою вбити молдовського олігарха, який також є головою Демократичної партії, що є найбільшим партнером у проєвропейській владній коаліції Молдови.

Представник Національної слідчої інспекції Молдови Іон Яхімов вказав, що двоє громадян Молдови, один із яких нині перебуває в Москві, замовили вбивство за 200 тисяч доларів.

Демократична партія у своїй заяві вказала, що «рішуче засуджує цей злочинний акт».

У МВС України заявили 7 квітня, що запобігли замаху на Плахотнюка, який мав бути здійснений в Україні.

Державна прикордонна служба України 8 квітня підтвердила завершення спеціальної міжнародної операції з ліквідації злочинного угруповання, що мало на мені вбивство колишнього віце-спікера парламенту Молдови, голови Демократичної партії цієї країни, олігарха Володимира Плахотнюка.

Наразі немає реакції російської сторони на повідомлення з України та Молдови.