Замість Леніна на Миколаївщині встановили пам’ятник цукровому буряку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

. Фото: «Вісточка»

Генеральний директор Засільського цукрового заводу, Володимир Палієнко, важає, що цукровий буряк для працівників підприємства та мешканців селища має значно більше значення, ніж радянський вождь

У селищі Первомайське, що на Миколаївщині, встановили пам’ятник цукровому буряку.

До того там стояла скульптура Володимира Леніна.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на «Вісточку».

На пам’ятнику помістили надпис: «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав».

Це вже другий пам'ятник цукровому буряку. Перший з березня 2008 року прикрашає територію Інституту цукрових буряків УААН, де була встановлена на честь 40-річчя захисту посівів цукрових буряків «Бетаналом». До речі, саме вченими цієї установи вченими вперше в світі у 1929 році створено однонасінну форму цукрового буряка – основи індустріального вирощування цієї цінної культуриу світі. Тож не дарма на самому монументі увічнено фразу: «Буряк, це рослина, що створена людським генієм».