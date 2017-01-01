  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Замість Леніна на Миколаївщині встановили пам’ятник цукровому буряку

    • Сьогодні, 18:12
    • Розсилка
    <sub>. Фото: &laquo;Вісточка&raquo;</sub>
    . Фото: «Вісточка»

    Генеральний директор Засільського  цукрового заводу, Володимир Палієнко, важає, що цукровий буряк для працівників підприємства та мешканців селища має значно більше значення, ніж радянський вождь

    У селищі Первомайське, що на Миколаївщині, встановили пам’ятник цукровому буряку.

    До того там стояла скульптура Володимира Леніна.

    Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на «Вісточку».

    На пам’ятнику помістили надпис: «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав».

    sugar_beet_monument

    Це вже другий пам'ятник цукровому буряку. Перший з березня 2008 року прикрашає територію Інституту цукрових буряків УААН, де була встановлена на честь 40-річчя захисту посівів цукрових буряків «Бетаналом». До речі, саме вченими цієї установи вченими вперше в світі у 1929 році створено однонасінну форму цукрового буряка – основи індустріального вирощування цієї цінної культуриу світі. Тож не дарма на самому монументі увічнено фразу: «Буряк, це рослина, що створена людським генієм». 

    sugar_beet_monument_nan_2

    Читайте також
    декомунізація пам'ять
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ