Замість мільйонної застави суд відпустив Охендовського під «чесне слово»

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Михайло Охендовський

Застосувати до Охендовського Михайла запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, - рішення суду

Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення не призначати заставу на суму 1 млн 291 тисячу гривень, про яку просив Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голові ЦВК Михайлу Охендовському. Про це повідомляє «Українська правда». Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Українець.

«Клопотання (детективів НАБУ, погоджене прокурором САП – ред.) про застосуванння міри запобіжного заходу у вигляді застави задовільнити частково», – зазначив суддя.

«Застосувати до Охендовського Михайла запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, яке діятиме до 13 лютого 2017 року», – додав суддя.

Українець пояснив, що Охендовський повинен з'являтися до суду за викликом, а також повідомляти про зміну свого місця перебування за межами Києва. Водночас закордонного паспорту в Охендовського не відібрали.

У свою чергу прокурор Володимир Кривенко зазначив, що САП оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, 13 грудня працівники НАБУ вручили Охендовському підозру у справі про отримання грошей з «чорної каси» Партії регіонів.