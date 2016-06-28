Запуск «Турецького потоку» зробить Туреччину надзвичайно залежною від Росії, - дипломат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган

«Трансформація відносин Туреччини і Росії загрожує серйозними наслідками для світу»

Оголошення в російських ЗМІ 8 травня про початок будівництва «Турецького потоку», ініційованого Путіним понад два роки тому означає, що процес серйозної трансформації зовнішньополітичної концепції нової Турецької республіки розпочався. І ця трансформація загрожує значно серйознішими наслідками для регіону й усього світу, ніж просте позбавлення України, Румунії і Болгарії транзитних платежів. Таку думку висловив український дипломат, посол України в Туреччині 2008-2016 років Сергій Корсунський у своїй статті у dt.ua.

«Бо «Турецький потік» не можна розглядати у відриві від решти комплексу питань міжнародної політики, що тією чи іншою мірою зачіпають інтереси Туреччини», - зазначив він. За його словами, турецько-російське співробітництво розвивається семимильними кроками, щоб зрозуміти: те, що зав'язується на берегах Босфору, дедалі більше нагадує гордіїв вузол.

«Те, що відбувається в турецько-російських відносинах останнім часом, уже не можна віднести до дипломатичних хитрощів і методів «м'якої сили». Запуск «Турецького потоку» не просто позбавить дружні для Туреччини країни — Україну, Румунію і Болгарію — транзитних платежів, він поставить Туреччину в надзвичайно залежне становище, адже газ з тієї «труби» споживається в основному в Стамбулі», - зазначив дипломат.

Корсунський нагадав, як Росія вже відмовляла Туреччині в поставках додаткових обсягів газу холодної зими 2011—2012 рр., коли температура в Стамбулі опустилася до рекордних позначок. Тоді на виручку прийшла Україна. За відсутності технологічного газу в трубопроводах діючого маршруту повторити таке буде неможливо.