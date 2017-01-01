Заражені щури та вбивче опромінення. Тимчук оприлюднив чутки, які розпускають в «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Тимчук

На окупованих територіях ходять чутки, що численні «українські диверсанти» отруюють питну воду

В «Л/ДНР» в якості чуток почали з’являтися божевільні чутки. Про це повідомив у себе на сторінці у Facebook народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«Якісь з цих чуток запускає агентура «МГБ» і бойовики, інші виростають із трендів пропаганди - російські фахівці в Донецьку і Луганську не дарма хліб їдять. Ну а що пропаганда Кремля не уточнила - місцеві її жертви самі додумають», зазначає він і наводить приклади чуток.

З боку України масово воюють «іноземні найманці» (варіанти: чорношкірі американські солдати, снайпери з Прибалтики, солдати НАТО, турецькі бойовики, терористи ІДІЛ). «Тренд далеко не новий, але останнє віяння - «вбивче доказ» у вигляді факту, що сьогодні в українських містах можна масово зустріти автомашини з номерами країн ЄС (в основному - країн Балтії). Так що на замітку власникам нерозмитнених машин: ви - «найманці НАТО». Вітаємо», - прокоментував Тимчук.

За допомогою хитрого американського обладнання ВСУ опромінюють жителів прифронтових міст шкідливим випромінюванням. «Батько чутки - головний «денеерівскій» балабол «заступник командувача» Басурін. Варіанти наслідків: підвищення смертності, імпотенція, перетворення зародків в дітей-виродків у вагітних і т.д., - пише нардеп. - Нещодавно знайдено і «доказ»: деякі жителі «Л/ДНР» «виявляють», що стали швидше розряджатися мобільні телефони. Тривожні чутки провокують паніку. Варіант заміни батареї телефону на думку, очевидно, не спадає».

Власників паспортів «Л/ДНР» розстрілюють. «Мовляв, у СБУ є база всіх одержувачів «паспортів Л/ДНР», яка оперативно оновлюється. З цієї базі на КПВВ відловлюються необережні «громадяни молодих республік», які вирішили виїхати з ОРДЛО, а далі варіанти - розстріл на місці, концтабір в Краматорську, таємна в'язниця СБУ в Маріуполі», - зазначає лідер ІС.

Київ веде проти ОРДЛО біологічну війну. «У міста напускають (яким чином - незрозуміло) полчища заражених щурів, а також вирощені в «секретних лабораторіях СБУ» (варіант - «лабораторії ЦРУ») інших диких тварин, які за визначенням повинні остерігатися людини, а тут лізуть просто до осель. Надресирували, гади. У ВСУ, очевидно, ввели нову посаду - крисопас, як мінімум «майор», ну а старший крисопас - звичайно, не нижче полковника. Те, що в населених пунктах ОРДЛО і справді стало набагато більше гризунів - факт. Ну а чого ще було чекати в умовах повальної антисанітарії?», - коментує Тимчук.

Диверсанти СБУ, ССО і ГУР МО, що гуляють по ОРДЛО як власною дачею, регулярно отруюють питну воду. «Тут - окреме спасибі обом «МГБ», засирають ефір постійними бадьорими доповідями про затримання то тут, то сям численних «укроповскіх ДРГ», яких в «Л/ДНР» вже числиться на порядок більше, ніж «ополченців» і мирних жителів, разом узятих», - додав нардеп.

«Список марення відкритий, це тільки маленькі приклади, як працюють мізки у жертв російської / проросійської пропаганди», - резюмує Тимчук.