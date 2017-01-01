У Києві відбулось засідання Ради з питань судової реформи під головуванням Порошенка

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Порошенко закликав Раду ухвалити зміни щодо Верховного суду

Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду, після того, як він підпише і внесе до парламенту зміни до законодавства щодо забезпечення роботи нового Верховного суду, розглянути їх як невідкладні. Про це він сьогодні сказав під час засідання Ради з питань судової реформи.

«Звертаюся до Верховної Ради, щоб найближчим часом після підписання я його визначу як невідкладний, розглянули ці зміни до законодавства і зробили свій внесок у прискорення роботи нового Верховного суду», – наголосив він.

Крім того, президент зазначив, що процес створення нового Верховного суду вже перебуває на завершальному етапі.

«Ми вже не раз зустрічалися таким складом у рамках Ради з питань судової реформи. Хочу привітати, бо зроблено величезну роботу. Де-факто конституційну судову реформу не просто проголосовано, не просто почалася її імплементація – ми вже на завершальному етапі зі створення нового Верховного суду, і я хотів би подякувати всім, хто долучився до цього процесу і в першу чергу Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Вищій раді правосуддя. Немає жодного сумніву, що ті величезні очікування, які сьогодні демонструє і українське суспільство, і світова громадськість щодо реформування судової гілки влади, вони 100% будуть виправдані», – сказав президент.

Порошенко також висловив сподівання, що «найближчим часом новий Верховний суд запрацює, реалізуючи і захищаючи право українського народу на справедливий суд».