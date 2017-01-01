Засновники ЄС пропонують створити Європейську федерацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ті, хто вірить в європейські ідеали, мають отримати можливість відродити ЄС на новому рівні, а не безпорадно спостерігати за його занепадом, заявили автори ідеї

Напередодні зустрічі голів національних парламентів країн ЄС з нагоди святкування 60-річного ювілею Євросоюзу глави парламентів чотирьох країн-засновниць ЄС закликають до більш тісної політичної інтеграції в ЄС.

Про це йдеться у відкритому листі голів нижніх палат, передає «ЄвроПравда» з посиланням на La Stampa.

«Саме тепер настав час перейти до тіснішої політичної інтеграції, до створення Федеративного союзу держав з великими повноваженнями. Ми знаємо, що така перспектива викликає сильний опір, але не можна допускати, щоб через бездіяльність усе було паралізовано. Ті, хто вірить в європейські ідеали, мають отримати можливість відродити ЄС на новому рівні, а не безпорадно спостерігати за його занепадом. Інші держави – члени ЄС, які не захочуть одразу приєднатися до неї (Європейської федерації), мають отримати змогу зробити це пізніше», – йдеться у тексті листа.

Підписанти листа висловили переконання у тому, що Європа має об’єднуватися на тлі великих труднощів, з якими зіткнувся ЄС.

«Ми повинні мати мужність, щоб віддати частину суверенітету в багатьох секторах, в яких розпорошені дії держав зараз абсолютно неефективні і приречені на поразку: від глобального потепління до енергетичної політики, від фінансових ринків до правил імміграції, від ухилення від сплати податків до боротьби з тероризмом», – наголошують ініціатори листа.

«З цієї точки зору, ювілейні урочистості у Римі мають бути доброю нагодою для активізації духа установчих договорів Європейського співтовариства держав. Цю можливість не можна втрачати», – резюмують автори заяви.