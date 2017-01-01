Заступник керівника МОЗ: Якщо громади не утворять госпітальні округи - будуть жити як жили

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У нинішнього уряду є бажання інвестувати в підтримку госпітальних округів, зазначив Ковтонюк

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в інтерв'ю « Главкому » розповів, якщо громади сформували округ, якщо у них є гарний план, то вони отримують інвестиції. Якщо вони не домовилися навіть про округ, будуть жити як жили.

«Округи фактично вже формуються. Але рік у нас є на те, щоби спланувати гарну мережу лікарень, щоб у кожної людини була доступність до якісної послуги, щоб у кожній лікарні були зосереджені послуги, необхідні конкретній громаді. Громади повинні зосередитися на плануванні. МОЗ зосередиться на підтримці громад, наданні максимальних роз’яснень, методичній підтримці. За цей рік ми завершимо роботу зі створення плану розвитку мережі лікарень по всій країні» , - розповів Ковтонюк.

За його словами, МОЗ не може підганяти громади чи зробити все за них.

«Якщо якась громада не спроможна утворити округ, значить, вона не утворить округ. Знову таки, ми діємо максимально в дусі децентралізації і передачі відповідальності на рівень громад. Якщо вони сформували округ, якщо у них є гарний план, вони отримують інвестиції. Якщо вони не домовилися навіть про округ, будуть жити як жили. Та округ - це інструмент розвитку мережі. Спочатку ви утворюєте його, потім вирішуєте, що цю лікарню будете розвивати в таку, а цю - в таку. Під це робиться інвестиційний план. Потім йде пошук джерел інвестицій. Частково це будуть державні інвестиції» , - зазначив він.

Ковтонюк підкреслив, що у нинішнього уряду є бажання інвестувати в підтримку госпітальних округів.

«В кожній громаді цифра буде різна, в залежності від плану, який вони напишуть. Але зазначу, що у нинішнього уряду є бажання інвестувати в підтримку госпітальних округів, при чому виділяти інвестиції під усі лікарні, які там є. По кожній лікарні, незалежно від того, чи ця лікарня посилюється і розширюється, чи перетворюється на хоспіс або реабілітаційний центр, є намір інвестувати з державного бюджету. Фінансування йтиме за послугами. Саме тому громадам зараз принципово домовитися і сформувати свою мережу лікарень так, щоб кожна з них надавала ті послуги, які вона робить найкраще в такій кількості, щоб залучати фінансування. Тому ми даємо їм цей рік (поки ми ще не переходимо на оплату за послуги лікарень), щоб підготуватись. МОЗ заявить про обсяг послуг, які будуть фінансуватися і про тарифи. Це не означає, що якісь інші послуги не можуть і не будуть надаватися: є ж і місцеві бюджети» , - заявив заступник міністра охорони здоров’я.