Заступник Турчинова за рік заробив 3,5 млн грн

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Олександр Литвиненко

Литвиненко задекларував 3,7 млн гривень доходів за 2016 рік

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко задекларував 3 млн 668 тис. 892 гривні доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, 540 тис. 588 гривень становила його заробітна плата за основним місцем роботи, 6 313 гривень - зарплата за сумісництвом (як науковому керівникові аспіранта й докторанта в Національному інституті стратегічних досліджень), 4 тис. 55 гривень - зарплата за сумісництвом (як голові державної екзаменаційної комісії й викладачеві з погодинною формою оплати в Національній академії державного управління при президенті), 3 тис. 546 гривень - зарплата за сумісництвом (як голові державної екзаменаційної комісії в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка), 9 тис. гривень - гонорари (за підготовку статті для громадської організації «Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова»).

Ще 1 тис. 570 гривень становили роялті, а 3 млн 103 тис. 820 гривень - подарунки в не грошовій формі (земельна ділянка й будинок у Києві від Галини Литвиненко).

Дохід дружини Литвиненка у 2016 році становив 198 тис. 45 гривень (усе - зарплата).

Також заступник секретаря РНБО задекларував 230 євро й 137 тис. 519 гривень на банківських рахунках в «Укрексімбанку» й 10 тис. гривень готівки.

У власності Литвиненко перебувають земельна ділянка площею 595 кв. м, дачний будинок площею 169 кв. м і господарський блок площею 54 кв. м у Києві (подаровані йому в жовтні Галиною Литвиненко, вартістю 3,1 млн гривень), гараж площею 18 кв. м у Києві, а в загальній власності (50%) - дві квартири в Києві площею по 60 кв. м.

У власності його дружини перебувають земельні ділянки загальною площею 4 890 кв. м і будинок (50% власності) площею 592 кв. м в Українці Київської області, а також квартира (25% власності) площею 75 кв. м у Києві.

Також Литвиненко володіє автомобілем Hyundai i 10 2009 року випуску, а його дружина - автомобілем Toyota Corolla 2008 року випуску.

Джерело: Українські новини