«Заступника міністра юстиції ЛНР» судитимуть на Луганщині

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Громадянка України у травні 2016 року ініціювала та надала згоду на призначення себе на посаду так званого «заступника міністра юстиції» терористичної організації «ЛНР

Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно так званого заступника міністра юстиції терористичної організації «ЛНР».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно так званого «заступника міністра юстиції» терористичної організації «ЛНР» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації). Встановлено, що громадянка України у травні 2016 року ініціювала та надала згоду на призначення себе на посаду так званого «заступника міністра юстиції» терористичної організації «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

Вказане «міністерство» здійснює розробку так званої нормативно-правової бази терористичної організації, забезпечує незаконну реєстрацію фізичних та юридичних осіб підприємців на тимчасово непідконтрольній українській владі території, реєстрацію актів цивільного стану, прав на нерухоме майно, здійснює незаконне нормативно-правове регулювання адвокатської та нотаріальної діяльності на території, підконтрольній терористичній організації тощо.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, на підставі ухвали слідчого судді здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.