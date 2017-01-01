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    Засуджений в Криму українець оголосив голодування

    • Сьогодні, 06:29
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    <p>Кримська в'язниця</p>

    Кримська в'язниця

    Чоловіка хочуть етапувати на материкову частину Росії

    Засуджений в Криму українець, якого планують етапувати для відбування покарання в Росію, оголосив сухе голодування.

    Про це у Facebook розповів адвокат Едем Семедляев.

    «Сьогодні на мою адресу надійшло звернення від громадянина України, засудженого Лугіна А.А., який утримується в Сімферопольському СІЗО. 26 квітня його планують етапувати на материк для відбування покарання. Від безвиході, з завтрашнього дня він оголошує сухе голодування», – зазначив адвокат.

    За його словами, українські колеги подали ряд заяв з даного питання, але поки результатів немає.

    У своїй заяві Лугін зазначає, що РФ більше трьох років незаконно утримує його під своєю юрисдикцією в окупованому Криму і всупереч його бажанню визнає його громадянином РФ.

    Він вимагає припинити практику нав’язування йому російського громадянства і негайно вирішити питання про його передачу в Україну.

    Лугін був засуджений у 2010 році вироком Апеляційного суду АРК. Рішення набуло сили в 2012 році за визначенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

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