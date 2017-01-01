Завод Ярославського з моменту запуску виробництва випустив понад 300 тракторів

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За лютий-квітень з конвеєра Харківського тракторного заводу зійшли 302 трактори

Харківський тракторний завод відновлює виробничий ритм після торішнього вимушеного 10-місячного простою. За лютий-квітень 2017 року з конвеєра зійшли 302 трактори моделей ХТЗ-150К, ХТЗ-240К, ХТЗ-17221 та ХТЗ-242К, повідомляє прес-служба підприємства.

Основними споживачами виробленої ХТЗ техніки стали аграрії України та країн СНД. Як повідомлялося раніше, група DCH, що належить Ярославському, відкрила ХТЗ кредитну лінію на суму 400 млн грн. «Стабільне фінансування дозволило керівництву заводу в стислі терміни закупити необхідні комплектуючі, повністю закрити заборгованість із заробітної плати, провести підготовчі роботи і відновити виробничий процес», - йдеться в офіційному прес-релізі заводу.

Як відомо, Харківський тракторний завод веде свою історію з 1930 р., є одним з найбільших машинобудівних підприємств України. Завдяки багаторічній практиці поставок продукції на експорт, торгова марка «ХТЗ» входить в число найбільш відомих за кордоном українських брендів. Стратегія ХТЗ на даний час орієнтована на відновлення ринкових позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Власник та інвестор заводу Олександр Ярославський силами групи DCH вже реалізував низку успішних проектів відродження промислових підприємств, а також вклав понад $1 млрд в інвестиційні проекти в Харківському регіоні (включаючи $300 млн на підготовку інфраструктури Харкова до Євро-2012: будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5 * готелю і супутніх об'єктів).