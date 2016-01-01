Заводу Порошенка дозволять експортувати зброю

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Підприємству пропонується надати право на експорт та імпорт товарів військового призначення до 1 червня 2018 року

Кабінет міністрів планує надати ПАТ «Завод «Ленінська кузня» право на експорт та імпорт товарів військового призначення. Відповідне рішення уряд має намір розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів 28 грудня.

Згідно з проектом постанови уряду, текст якого є у розпорядженні Українських Новин, підприємству пропонується надати право на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для власного виробництва на період - до 1 червня 2018 року.

ПАТ «Ленінська кузня» спеціалізується на виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних траулерів, судів спеціального призначення, котельних агрегатів і судноремонті.

Основним акціонером компанії виступає ПАТ Недиверсифікований корпоративний інвестфонд «Прайм Ессетс Капітал» раніше відомий, як фонд Петра Порошенка.

За рік існування закону про декомунізацію свої назви встигли поміняти, як вулиці, проспекти, підприємства, так і цілі міста, села. Однак, «Завод «Ленінська кузня», що належить Петру Порошенко, так свою назву і не змінив.