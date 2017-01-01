Заворушення в Полтаві: тисяча активістів, учасник АТО отримав ножове поранення

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Протести в Полтаві

Причиною конфлікту стала газетна арка в центрі Полтави

Сьогодні близько 19 години біля газетної арки по Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Як повідомляє місцеве видання Кolo.News першим кроком протестувальників стало перетворювання на стіну ганьби одну із стінок так званого «бункера».

Згодом розпочалась сутичка, хтось розпилив у натовпі газ. Очевидці повідомляють, що чули вибух та постріли.

Видання зазначає, що газ пустили тітушки, але люди їх відігнали.

«Активісти зараз намагаються зламати бункер в арці. У середині сидять люди, які продовжують поливати активістів рідиною, схожою на пальне», - йдеться у повідомленні.

Журналіст із місця події повідомляє, що поранений учасник АТО, активіст Олександр Коба. За словами Анатолія Ханка, заступника голови Полтавської облради, у Коби ножові поранення.

Поліція намагалася втихомирити конфлікт, внаслідок чого один поліцейський отримав травму обличчя, його забрала швидка. Активісти продовжують зрізати арку.

Правоохоронці, яких приблизно 30 осіб, оточили активістів. На вулиці загалом зібралось близько тисячі людей, поліція не пускає їх до арки, утворивши щільне кільце.

Близько 21:00 стало відомо, що є затримані. Місцевий юрист Тетяна Єфремова говорить, що супроводжуватиме активістів, аби їх належним чином оформили у відділку.

«Поліція піймала одного з тітушок, але чомусь відпустила. Затримали кількох полтавців. У бункері є невеликий отвір, через нього зараз ведуть перемовини. У конструкції є люди, видно, що вони готувались, адже в протигазах, звідти валує якийсь дим», - зазначає видання.

До протестантів прибув начальник патрульної поліції Віталій Мельничук.