Завтра в Україні стартує ЗНО: абітурієнтам нагадали правила

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Абітурієнти складатимуть ЗНО з української мови та літератури

Основна сесія зовнішнього незалежного тестування розпочинається у вівторок, 23 травня. Першим майбутні абітурієнти будуть складати ЗНО з української мови та літератури.

Український центр оцінювання якості освіти нагадав правила, яких потрібно дотримуватися під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

«Виходячи з дому, візьміть із собою документи, на підставі яких ви зможете зайти до пункту проведення: оригінал сертифіката учасника ЗНО (той, що з фото і голограмою); оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті (паспорт, свідоцтво про народження тощо); запрошення-перепустка (не забудьте роздрукувати його на інформаційній сторінці учасника)», - йдеться у повідомленні.

Відсутність одного з перелічених документів або подання його копії унеможливить участь у тестуванні з певного предмета. Учаснику ЗНО потрібні будуть ще 2-3 ручки з пастою насиченого чорного кольору (бажано гелеві). Також у пункті проведення ЗНО дозволено мати воду в прозорій пляшці без етикетки.

Зайти до пункту проведення тестування можна буде вже з 10:15 год. О 10.50 двері зачинять, допуск учасників буде завершено, тестування розпочнеться рівно об 11:00. Тож потрібно завчасно планувати маршрут проїзду та розрахувати час, який потрібно витратити на дорогу, передбачити додатковий час на випадок заторів чи інших непередбачуваних обставин. Адреса пункту проведення вказана в запрошенні-перепустці, схеми проїзду розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

«У пункті тестування знайдіть Ваше прізвище, ім’я й по батькові в аудиторному списку, який розміщений на першому поверсі, поруч із входом на пункт проведення ЗНО. Навпроти Вашого прізвища, імені, по батькові буде вказано номер аудиторії, де Ви складатимете тест. Знайти потрібну аудиторію Ви зможете за вказівниками, розміщеними в пункті. За потреби звертайтеся до чергового на поверсі. Номер Вашого робочого місця вказано в списку, прикріпленому на дверях аудиторії або поруч із входом до неї», - зазначається у повідомленні.