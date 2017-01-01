Завтра в Україні знову очікуються заморозки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Києві прогнозують мінливу хмарність без опадів

Завтра, 17 травня, в Чернігівській та Сумській областях очікуються заморозки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Також в Україні переважатиме мінлива хмарність.

У східній частині місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с, поривчастий.

Температура вночі 3-8° тепла, на Чернігівщині та Сумщині на поверхні ґрунту подекуди заморозки 0-2°, у південній частині 9-14° тепла; вдень 12-17°, у південних та західних областях місцями 20-23°.

В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі очікується 4-6° тепла, вдень 15-17°.

В Київській області також переважатиме мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17.