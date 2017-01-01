Заяви Путіна обвалили акції «Газпрому»

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Путін заявив, що російський уряд поки що не визначився щодо рівня дивідендів для держкомпаній, зокрема «Газпрому»

Акції російського «Газпрому» впали після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що холдинг не має реального грошового потоку. Про це свідчать дані торгів, передає «Інтерфакс».

Так, станом на 14:48 за Києвом акції «Газпрому» впали на 1,7% з початку торгів – до 130,26 руб. за акцію. При цьому безпосередньо після заяви Путіна акції опускалися на 2,1% – до 129,7 руб.

Зазначимо, що сьогодні на форумі у Пекіні Путін заявив, що російський уряд поки що не визначився стосовно рівня дивідендів для держкомпаній, зокрема «Газпрому». Він додав, що рішення уряду буде враховувати, що значну частку прибутку концерну за міжнародними стандартами становить «паперовий» прибуток за курсовими різницями.

«Річ у тім, що ми переходимо на міжнародну систему обліку – МСФЗ. А є наша вітчизняна система обліку. За МСФЗ у такій компанії, як «Газпром», більший прибуток. Але він паперовий. Він на папері. Реального грошового потоку немає. Тому коли уряд прийматиме рішення з цього питання, воно, безумовно, буде враховувати реалії, а не паперову складову доходів компанії. Виходячи саме з цього і буде прийнято остаточне рішення. Ми це питання обговорювали нещодавно з головою уряду, просто напередодні мого від'їзду до Пекіна», – сказав російський президент.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, у 2016 році «Газпром» заробив 952 млн рублів прибутку за системою обліку МСФЗ. Якщо розраховувати дивіденди виходячи з цієї суми, то виходить 20,1 рубля на акцію.

Прибуток «Газпрому» за курсовими різницями за 2016 рік становив 454 мільярди рублів, а отже, приблизно по 10,52 рубля на акцію.