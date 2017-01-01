Збірна України розбила у фіналі росіян на чемпіонаті світу «Битва націй»

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Україна перемогла в «Битві націй»

Фото: botn.info

Українці стали переможцями чемпіонату світу з історичного середньовічного бою, який проходив в Барселоні

Збірна України перемогла в чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою (ІСБ) «Битва націй», розбивши в фіналі росіян. Про це на своїй сторінці в Faceook написав народний депутат Борислав Береза.

«Вперше за вісім років на чемпіонаті світу з ІСБ в рамках «Битви націй», яка проходила в цей раз в Барселоні, в фінальному бою за перше місце 21 на 21 перемогла збірна України. Перемогла збірну Росії. Фактично лідера змагань. Жорстко і безкомпромісно! Наші хлопці перемогли і везуть додому довгоочікувану перемогу», - повідомив він.

Нардеп підкреслив, що українська збірна не отримувала ніякої фінансової підтримки з боку держави.



Друге місце дісталося команді Росії, а третє місце - Франції.