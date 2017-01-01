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    Збірна України розбила у фіналі росіян на чемпіонаті світу «Битва націй»

    • Сьогодні, 08:37
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    <p>Україна перемогла в &laquo;Битві націй&raquo;<br /> Фото: botn.info</p>

    Україна перемогла в «Битві націй»
    Фото: botn.info

    Українці стали переможцями чемпіонату світу з історичного середньовічного бою, який проходив в Барселоні

    Збірна України перемогла в чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою (ІСБ) «Битва націй», розбивши в фіналі росіян. Про це на своїй сторінці в Faceook написав народний депутат Борислав Береза.
    «Вперше за вісім років на чемпіонаті світу з ІСБ в рамках «Битви націй», яка проходила в цей раз в Барселоні, в фінальному бою за перше місце 21 на 21 перемогла збірна України. Перемогла збірну Росії. Фактично лідера змагань. Жорстко і безкомпромісно! Наші хлопці перемогли і везуть додому довгоочікувану перемогу», - повідомив він.
    Нардеп підкреслив, що українська збірна не отримувала ніякої фінансової підтримки з боку держави.

    Друге місце дісталося команді Росії, а третє місце - Франції.

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