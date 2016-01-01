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    Землетрус з епіцентром в Румунії відчули мешканці України

    • Сьогодні, 02:17
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    Сила поштовхів склала 5,4 бали за шкалою Ріхтера

    У ніч проти середи, 28 грудня, у Румунії стався землетрус, який відчули жителі України. Епіцентр землетрусу розташований у районі Вранча, сила поштовхів склала 5,4 бали за шкалою Ріхтера.

    Наслідки підземних поштовхів відчули жителі Одеси, Кривого Рогу, Києва та інших міст. Своїми враженнями вони діляться у соціальних мережах.



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