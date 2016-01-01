Землетрус з епіцентром в Румунії відчули мешканці України
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Сила поштовхів склала 5,4 бали за шкалою Ріхтера
У ніч проти середи, 28 грудня, у Румунії стався землетрус, який відчули жителі України. Епіцентр землетрусу розташований у районі Вранча, сила поштовхів склала 5,4 бали за шкалою Ріхтера.
Наслідки підземних поштовхів відчули жителі Одеси, Кривого Рогу, Києва та інших міст. Своїми враженнями вони діляться у соціальних мережах.
#землетрясение трусит #Одесса pic.twitter.com/0aZ4m4Q2IN— Обычный ДнДз (@Faltfromoss) 27 грудня 2016 р.