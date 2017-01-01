Жадан розповів, чому має діяти ввізне мито на друковану продукцію з Росії

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Письменник Сергій Жадан

Митний бар’єр сприятиме розвитку книжкового ринку в Україні, переконаний письменник

Мито, яке поширюється на друковану продукцію з Росії, сприятиме розвитку в Україні книжкового ринку. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив письменник Сергій Жадан.

«Сподіваюся, митний бар’єр (з РФ. – Ред.) сприятиме тому, що розвиватиметься внутрішній книжковий ринок», – сказав він.

Літератор також наголосив, що неприпустимо торгувати з агресором на четвертий рік війни.

«Чи потрібне мито? Звичайно, адже ми четвертий рік воюємо з Росією. Це країна-окупант. На четвертий рік війни торгувати з агресором, поповнювати його грошима? Я, чесно кажучи, цього не розумію», – обурився він.

При цьому Жадан наголосив, що у нього «немає жодної русофобії».

«Але увімкніть будь-який телеканал – там усе забито російським продуктом. На радіо попри квоти, попри те, що збільшилася кількість українських пісень, теж залишилося достатньо російського продукту. Фактично ми годуємо окупанта», – зазначив він.