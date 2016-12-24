Жахлива аварія під Одесою: авто загорілося, дві жінки загинули

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Фото: Пушкінська

Смертельна аварія сталася через те, що водій однієї з машин не надав перевагу в рух другого

На трасі Одеса-Київ, в 30 кілометрах від міста, сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, автомобіль марки Daewo розвертався і не пропустив автомобіль Peugeot, в результаті чого сталося зіткнення, пише Пушкінська.

У Daewoo загинули дві жінки - водій і пасажир. Ще один пасажир цієї машини, за словами очевидців, вижив - його забрала карета швидкої допомоги.

Удар був такої сили, що автомобіль Peugeot викинуло на узбіччя, після чого він загорівся. Очевидці допомогли дістати дівчину з палаючої машини.

Раніше повідомлялося, що в Одесі сталася аварія за участю двох автомобілі на перетині вулиць Розкидайлівська і Ризовська. Один автомобіль перекинувся в результаті ДТП.