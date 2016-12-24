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    Жахлива аварія під Одесою: авто загорілося, дві жінки загинули

    • Сьогодні, 10:13
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    Фото: Пушкінська

    Смертельна аварія сталася через те, що водій однієї з машин не надав перевагу в рух другого

    На трасі Одеса-Київ, в 30 кілометрах від міста, сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, автомобіль марки Daewo розвертався і не пропустив автомобіль Peugeot, в результаті чого сталося зіткнення, пише Пушкінська.

    У Daewoo загинули дві жінки - водій і пасажир. Ще один пасажир цієї машини, за словами очевидців, вижив - його забрала карета швидкої допомоги.

    Удар був такої сили, що автомобіль Peugeot викинуло на узбіччя, після чого він загорівся. Очевидці допомогли дістати дівчину з палаючої машини.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі сталася аварія за участю двох автомобілі на перетині вулиць Розкидайлівська і Ризовська. Один автомобіль перекинувся в результаті ДТП.

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