Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dtp.kiev.ua ДТП на Броварському проспекті

За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі

У Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро Чернігівська сталася жахлива ДТП, в якій загинули троє людей. Про це повідомляє Еспресо.

За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі та вилетів на зустрічну смугу, по якій рухався Citroen Berlingo. Удар був такої сили, що Kia Sportage перекинувся, авто зім'яло немов консервну бляшанку.

У результаті ДТП водій та пасажир Кіа (за попередніми даними, чоловік і жінка) загинули на місці. У салоні Citroen смертельні травми отримала жінка-пасажир, а водія госпіталізували у важкому стані. Скоріше за все, люди в Citroen не скористалися пасками безпеки, що призвело до трагічних наслідків.

На місці пригоди працювали дві бригади «швидкої допомоги», кілька патрулів поліцейських та слідчо-оперативна група.