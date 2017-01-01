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    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих

    • Сьогодні, 10:18
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    ДТП&nbsp;на Броварському проспекті
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на Броварському проспекті

    За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі

    У Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро Чернігівська сталася жахлива ДТП, в якій загинули троє людей. Про це повідомляє Еспресо.

    За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі та вилетів на зустрічну смугу, по якій рухався Citroen Berlingo. Удар був такої сили, що Kia Sportage перекинувся, авто зім'яло немов консервну бляшанку.

    У результаті ДТП водій та пасажир Кіа (за попередніми даними, чоловік і жінка) загинули на місці. У салоні Citroen смертельні травми отримала жінка-пасажир, а водія госпіталізували у важкому стані. Скоріше за все, люди в Citroen не скористалися пасками безпеки, що призвело до трагічних наслідків.

    На місці пригоди працювали дві бригади «швидкої допомоги», кілька патрулів поліцейських та слідчо-оперативна група.

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    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих
    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих
    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих
    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих
    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих
    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих
    Жахлива ДТП поблизу станції столичного метро Чернігівська: троє загиблих

    ДТП метро водій
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