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    Жебрівський повідомив про обстріли Авдіївки: кожних 20-30 хвилин чути вибухи

    • Сьогодні, 22:30
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    Снаряд потрапив у будинок, один чоловік отримав незначне поранення

    Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що систематичні обстріли українських позицій в Авдіївці з боку підтримуваних Росією бойовиків.

    «Зараз в Авдіївці кожних 20-30 хвилин чути віддалені вибухи. Луплять по околицях і позиціях наших військових», – написав Жебрівський у Facebook ввечері 16 лютого.

    «Один снаряд потрапив у будинок на вулиці Гагаріна 1. Снаряд пробив у перекриття 5-го і 4-го поверхів і усе це обвалилось на третій поверх. Але дивом, плити склались як картковий будиночок. І під цією порожниною Господь врятував трьох людей – 2 мужчин і одну жінку. Рятувальники їх вже звільнили з-під завалів», – зазначив Жебрівський.

    За його словами, один чоловік отримав незначне поранення.

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