Жебрівський: Товари на окуповані території можуть проходити «козячими тропами»
- Сьогодні, 04:57
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На сьогодні як такого руху товарів по обидва боки лінії розмежування немає, заявив Жебрівський
Переміщення товарів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей може відбуватися нелегально, через умовні «шпаринки» на лінії розмежування.
Про це сказав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, – повідомляє Інформатор.
«Насправді сьогодні жоден вагон не перетинає лінію розмежування, жоден вантажний автомобіль не перетинає контрольно-пропускний пункт в’їзду і виїзду. Я не виключаю, що якимись «козячими тропами» хтось проскочив кудись, тому що суцільної лінії, такої як кордон, немає. Сьогодні як такої суцільної лінії розмежування також немає. Є достатньо багато шпаринок. Але на сьогодні як такого руху товарів по обидва боки лінії розмежування немає», – заявив Жебрівський.
Нагадаємо, раніше прикордонники в КПВВ «Майорське» виявили велику партію контрабандних сигарет.