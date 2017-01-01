Жебрівський: Товари на окуповані території можуть проходити «козячими тропами»

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На сьогодні як такого руху товарів по обидва боки лінії розмежування немає, заявив Жебрівський

Переміщення товарів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей може відбуватися нелегально, через умовні «шпаринки» на лінії розмежування.

Про це сказав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, – повідомляє Інформатор.

«Насправді сьогодні жоден вагон не перетинає лінію розмежування, жоден вантажний автомобіль не перетинає контрольно-пропускний пункт в’їзду і виїзду. Я не виключаю, що якимись «козячими тропами» хтось проскочив кудись, тому що суцільної лінії, такої як кордон, немає. Сьогодні як такої суцільної лінії розмежування також немає. Є достатньо багато шпаринок. Але на сьогодні як такого руху товарів по обидва боки лінії розмежування немає», – заявив Жебрівський.

Нагадаємо, раніше прикордонники в КПВВ «Майорське» виявили велику партію контрабандних сигарет.