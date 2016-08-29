Жебрівський закликав ОБСЄ розмістити місію в районі фенольного заводу на Донбасі

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Жебрівський неодноразово відправляв інформацію про цю загрозу і на Мінську, і на Нормандську переговорні групи

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський закликає ОБСЄ розмістити свою озброєну місію в районі фенольного заводу в Новгородському аби уникнути небезпечного хімічного забруднення території.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Дуже добре, що пан Хуг нарешті звернув увагу на ситуацію з фенольним заводом в Новгородському... Закликаю ОБСЄ, щоб вона, розуміючи усю критичність ситуації, залишила у цьому районі свою озброєну місію. І показати, що озброєна місія ОБСЄ може зупинити обстріли на такій критичній ділянці фронту», - написав глава області.

Він позитивно оцінив той факт, що перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг звернув увагу на ситуацію з фенольним заводом у Новгородському.

«Ми неодноразово відправляли інформацію про цю загрозу і на мінську, і на нормандську переговорні групи. Постійно даємо заявки на Спільний координаційний центр з контролю та координації, щоб було припинено обстріли і щоб ми могли відновити пошкодження на сховищі хімічних відходів», - зазначив Жебрівський.