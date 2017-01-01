Жебрівський заявив, що Кремль змінив стратегію щодо Донбасу

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Росія пробує грати в Придністровський сценарій, у «замороження» тимчасово окупованих територій, зазначив Жебрівський

Російська Федерація змінила тактику на Донбасі і тепер спрямовує зусилля на руйнацію інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

Про це сказав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі «5 каналу».

«Те, що відбулися значно суттєві обстріли і Росія змінила тактику, в тому числі на руйнацію інфраструктури, – це правда», – сказав Жебрівський.

Він також зауважив, що коли плани Росії щодо легалізації ватажків так званих «ДНР» та «ЛНР» не вдалися, тактика Кремля щодо ОРДЛО змінилася.

«Тактика Росії була спрямована на те, щоб легалізувати вибори і «впарити» курячого полковника Захарченка і сторожа Плотницького у вигляді так званих політиків. Коли стало зрозуміло, що це не вдасться, були сподівання на великого друга Трампа. Зараз, на мій погляд, Росія пробує грати в Придністровський сценарій, у «замороження» тимчасово окупованих територій», – сказав Жебрівський.