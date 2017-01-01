Житель Луганщини розповів, як російські спецслужби вербують нелегалів з України

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Українські заробітчани в Росії Фото: trubyna.org.ua

Українцеві пропонували передати інформацію про Збройні сили України в обмін на офіційне працевлаштування в Росії

Російські спецслужби намагалися завербувати жителя Луганської області, який працював у РФ. Про це повідомили в прес-службі СБУ, оприлюднивши свідчення Сергія, який добровільно прийшов до українських правоохоронців.

«Я з квітня 2015-го до грудня 2016 року працював в Росії у ВАТ «Електросервіс» електриком. У 2016 році до нас прийшли співробітники Федеральної міграційної служби, забрали тих людей, які працювали нелегально, до себе і сказали, що нам треба або оформляти документи на тимчасовий притулок, або купувати патент, або видворяти з країни», - розповів він.

За словами українця, також з посадовими особами був чоловік на ім'я Володя, «ймовірно, з якихось їхніх спецслужб», який запропонував Сергію після повернення в Україну надсилати йому інформацію про переміщення техніки ЗСУ, батальйонів тощо. Після цього завербований повинен був приїхати в Росію, де йому обіцяли допомогу в оформленні документів і легальне працевлаштування.

У свою чергу родичі Сергія, які залишалися в Україні, повинні були через Інтернет повідомляти йому про всі подальші дії, які відбуваються в країні.

Як зазначив чоловік, він відмовився від цієї пропозиції і повернувся в Україну, звернувшись до СБУ.