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    Жителі Авдіївки знову з водою і світлом

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    Авдіївка
    Авдіївка

    Донецька фільтрувальна станція працює, проблем із водопостачанням Авдіївки немає, - Малихін

    Донецька фільтрувальна станція (ДФС) працює, проблем із водопостачанням Авдіївки немає.

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив голова авдіївської Військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.

    «Станція працює. Мені щойно про це доповідав наш керівник Авдіївського водоканалу. Він зв'язався з диспетчером, який сидить у Донецьку. Це з його доповіді. Вода подається в місто. Все нормально. Світло також є», - зазначив він.

    До цього моменту, за словами Малихіна, водопостачання міста також не припинялося, оскільки до знеструмлення станції встигли заповнити резервуари.

    Як повідомлялося, напередодні ввечері в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань розташована біля Авдіївки Донецька фільтрувальна станція знову припинила свою роботу. В ході обстрілу поранення отримав мирний житель.

    Примітно, що ДФС припинила роботу відразу після того, як о 15:07 був здійснений її запуск.

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