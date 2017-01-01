Жителі Авдіївки знову з водою і світлом
- Сьогодні, 09:10
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Донецька фільтрувальна станція працює, проблем із водопостачанням Авдіївки немає, - Малихін
Донецька фільтрувальна станція (ДФС) працює, проблем із водопостачанням Авдіївки немає.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив голова авдіївської Військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.
«Станція працює. Мені щойно про це доповідав наш керівник Авдіївського водоканалу. Він зв'язався з диспетчером, який сидить у Донецьку. Це з його доповіді. Вода подається в місто. Все нормально. Світло також є», - зазначив він.
До цього моменту, за словами Малихіна, водопостачання міста також не припинялося, оскільки до знеструмлення станції встигли заповнити резервуари.
Як повідомлялося, напередодні ввечері в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань розташована біля Авдіївки Донецька фільтрувальна станція знову припинила свою роботу. В ході обстрілу поранення отримав мирний житель.
Примітно, що ДФС припинила роботу відразу після того, як о 15:07 був здійснений її запуск.