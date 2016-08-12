Журналіст Невзоров розказав, хто наклав на Росію найтяжчі санкції

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Невзоров зазначив, що Росія зробила сама із собою, це самобичування

Російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю «Главкому» розповів, що санкції, під якими стогне Росія є самосанкціями, які Росія застосувала сама до себе.

«Жодних санкцій щодо Росії з боку Європи і Америки не існує. Є санкції щодо групи осіб, які особливо себе скомпрометували: йдеться як про приватних осіб, так і про чиновників. Також є санкції щодо деяких підприємців, які з точки зору Європи замішані в усіляких непорядних справах, у тому числі в розпалюванні воєн», - пояснив Невзоров.

Він підкреслив, що тяжкість санкцій, під якими стогне Росія, які руйнують залишки російської економіки, є самосанкціями, які Росія застосувала сама до себе.

«Зараз я їду з Петрограда (Санкт-Петербурга) по країні і не бачу жодної людини, якої б ці санкції, запроваджені Європою і Америкою, якось стосувалися. У Росії таких людей немає… Тобто вони, санкції, були так застосовані, аби не зачепити населення. Вся ця фальшивка в магазинах, жахливі продукти, зубожіння, ціни, які злетіли буквально на все, – це наслідок того, що Росія зробила сама із собою, це самобичування», - зазначив журналіст.