Журналіст телеканала «Дождь» стверджує, що йому заборонили в'їзд в Україну

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Журналіст «Дождя» Сергій Єрженков

Журналіст просить СБУ роз'яснити ситуацію

Журналіст російського телеканала «Дождь» Сергій Єрженков у своєму Facebook заявив, що має інформацію про заборону йому в’їзду в Україну. Він також просить Службу безпеки України прокоментувати цю новину.

«Мені тут інсайд передали, що мене надалі не пустять в Україну. Прохання до Гітлянської Олени, прес-секретаря СБУ, прокоментувати цю новину», – повідомив журналіст.

«Вітаю Київ, ви перетворилися на дзеркальне відображення Кремля», – додав Єрженков.

На запитання у коментарях до посту, чи їздив Єржанков до окупованих територій Донбасу та до анексованого Криму, він відповів «так», але додав, що робив це «через Київ», тобто не порушував українських законів щодо перетину державних кордонів.

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