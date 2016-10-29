Журналісти назвали нічних відвідувачів Банкової

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Нічні відвідувачі Адміністрації президента

В Адміністрацію президента ходять народні депутати, судді, прокурори, підприємці та очільники незалежних комісій

За кілька тижнів у грудні 2016 року до Адміністрації президента навідалися народні депутати, судді, прокурори, підприємці та очільники незалежних комісій. Про це йдеться у програмі «Схеми», журналісти якої кілька тижнів чергували на Банковій.

Так, вони зафіксували, що на зустріч до президента та його адміністрації приходили народні депутати Сергій Пашинський, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, Сергій Рибалка, депутат-мільярдер Костянтин Жеваго, член фракції «Народного фронту» Андрій Іванчук та інші.

Також на Банковій бачили голову Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Бориса Гулька. Він претендує на посаду в оновленому Верховному суді. Переможця конкурсу на цю посаду визначатиме голова вищої кваліфікаційна комісії суддів Сергій Козьяков. Він також частий гість Адміністрації президента.

Навідався на Банкову Костянтин Ващенко – голова комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка обирає переможців на високі державні посади.

Прокурор часів Пшонки Олег Валендюк двічі був у Адміністрації президента. Тоді займав посаду першого заступника прокурора Криму. Уже в січні його призначили заступником начальника одного з управлінь Генпрокуратури.

В один день на Банкову завітав Максим Степанов і голова комісії, яка обирала губернатора Одеської області. Пізніше Степанова призначили керівником Одеської ОДА.

У своєму листі на ім’я президента та голови його адміністрації «Схеми» перерахували усіх візитерів, яких показали у сюжеті, та попросили прокоментувати, навіщо ці люди приходили на Банкову, та з ким саме мали зустрічі.

Відповідь Адміністрації президента була такою: «Відомості про відвідувачів Адміністрації президента України містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом. (...) Відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані, зокрема, надавати її безперешкодно на вимогу осіб, яких вона стосується, а також вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб».