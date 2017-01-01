Журналісти підрахували, скільки нардепів входять до коаліції

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Можливо, під коаліційною угодою на даний момент менше 224 підписів

У Верховній Раді немає діючої коаліції. Такого висновку дійшли журналісти видання «Страна» після того, як розіслали інформаційні запити і кожному депутату особисто, і кожній фракції, із запитанням щодо членства у коаліції.

«Члени президентської фракції нам відповіли (хоча і не всі). На відміну від НФ, звідки прийшла хамська відповідь абсолютно не за темою, з якої, втім, випливало, що всі депутати фракції є членами коаліції. Депутати всіх інших фракцій і груп (крім БПП і НФ) підтвердили нам, що не є членами коаліції», - пише видання.

Так, у статті йдеться, що з 47 позафракційних депутатів тільки четверо підтвердили, що вважають себе членами коаліції «Європейська Україна». Це Ганна Гопко, Остап Єднак, Вікторія Пташник, а також Андрій Денисенко, обраний по мажоритарному округу в Дніпропетровській області.

«Відповідей від спікера Андрія Парубія і віце-спікера Ірини Геращенко ми так і не дочекалися, але можна з упевненістю припустити, що вони також входять до коаліції. Всі інші позафракційні депутати відповіли нам, що не перебувають в коаліції. Не відповіли лише два депутати. Це лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький. Однак в інтерв'ю виданню «Цензор.нет» він заявляв, що в коаліцію не входить. Другий з тих, хто не відповів, - це підприємець Костянтин Жеваго. Він не входив до коаліції «Європейська Україна» в момент її створення, а що стосується нинішньої ситуації, то його помічниця відповіла так: «якби на рахунок членства в коаліції була будь-яка інформація, це було б написано на сайті Ради», - йдеться у статті та уточнюється, що на сайті парламенту відсутня згадка про членство Жеваго в коаліції.

Крім того, відразу три депутати фракції БПП - Сергій Каплін, Олександр Сугоняко та Андрій Антонищак - підтвердили, що вони написали заяви про вихід з коаліції і не вважають себе її членами. Цікаво, що група «єврооптимістів» в БПП (Сергій Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук), яка часто критикує владу, заявила, що є у складі коаліції.

«В будь-якому випадку, з урахуванням позафракційних нардепів-коаліціянтів і тих, що входять до складу коаліції депутатів від БПП і НФ, загальне число виходить максимум 224 (218 депутатів від БПП і НФ плюс шість позафракційних). Цікаве зізнання, до речі, зробив депутат Андрій Немировський, який був обраний за списком «Самопомочі», але в підсумку опинився в президентській фракції. Він повідомив «Стране», що вважає себе членом коаліції, правда, не підписував коаліційну угоду. Крім того, частина депутатів БПП нам не відповіла (і ми за замовчуванням їх приписали до коаліції)», - йдеться у статті.

«Так що, можливо, під коаліційною угодою на даний момент менше 224 підписів», - резюмує «Страна».