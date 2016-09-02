Зять президента Грузії отримав вогнепальне поранення в центрі Тбілісі

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Зять президента Грузії госпіталізований з вогнепальним пораненням

У Тбілісі отримав вогнепальне поранення Міндія Гогочурі, зять президента Грузії Георгій Маргвелашвілі, повідомила телекомпанія Руставі-2.

Гогочурі є чоловіком дочки першої леді Макі Чічуа.

Потерпілого доставили в Центр невідкладної медичної допомоги Республіканської лікарні в Тбілісі.

Подробиці інциденту поки не відомі.

Місце події оточене поліцією. МВС Грузії вже заявили, що розпочали розслідування за ст. 118 та 236 Кримінального кодексу Грузії (умисне нанесення шкоди здоров'ю і незаконне носіння вогнепальної зброї).

Видання Грузія Online повідомляє, що в липні 2016 року Гогочурі викликали в прокуратуру у зв'язку з заявою президента, в якому Маргвелашвілі заявляв про тиск на членів його сім'ї. Тоді прокуратура допитала зятя президента і його друга Михайла Татарашвілі.