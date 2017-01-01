ЗМІ: голова «Нафтогазу» вчинив ДТП у центрі Києва і втік з місця пригоди

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За попередньою інформацією, за кермом Mercedes-Benz E-320 (реєстраційний номер 00338 ГО), який належить ДП «Нафтогазобслуговування», знаходився сам Андрій Коболєв

У п'ятницю, 12 квітня, службовий Mercedes-Benz E-320 голови «Нафтогаз України» Андрія Коболєва потрапив у ДТП у центрі Києва.

Про це повідомляє «Обозреватель» із посиланням на очевидців.

Пригода трапилася вранці поруч із офісом компанії на перетині вулиць Хмельницького та Пушкінської. Автомобіль глави «Нафтогазу» порушив правила дорожнього руху, намагаючись здійснити розворот у забороненому місці, та протаранив Volkswagen Tuareg, який рухався по зустрічній смузі.

За попередньою інформацією, за кермом Mercedes-Benz E-320 (реєстраційний номер 00338 ГО), який належить ДП «Нафтогазобслуговування», знаходився сам Андрій Коболєв.

За повідомленням видання, одразу після аварії глава «Нафтогазу» зник із місця ДТП, а його охоронці почали терміново знімали номери з автомобіля. При цьому станом на 13:00 у поліції цього ДТП зареєстровано не було.