ЗМІ: На Чонгарі захоплено базу кримськотатарського батальйону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Батальйон ім.Номана Челебіджіхана

Також повідомляється про застосування вогнепальної зброї

Вчора близько 20:00 озброєні люди у військовій формі, захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині. Про це повідомляє кримськотатарське радіо «Куреш».

ЗМІ зазначає, що за допомогою БТРа був протаранений паркан розташування батальйону і намет, в якому знаходилися люди. Невідомі захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто знаходився в цей час на території.

«За інформацією з місця подій, в розташуванні батальйону озброєні люди застосували вогнепальну зброю, роблячи попереджувальні постріли в повітря і по ногах. Повідомлень про постраждалих в розпорядженні редакції немає», - йдеться у повідомленні.

У розташуванні батальйону, додають журналісти, працює прокуратура і вибухотехніки.

Як відомо, батальйон імені Номана Челебіджіхана — добровольче кримськотатарське збройне формування, створення якого розпочалось на початку 2016 року під час блокади на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, назване на честь Номана Челебіджіхана — кримськотатарського політика і громадського діяча, першого Голови уряду Кримської Народної Республіки, організатора I Курултаю кримськотатарського народу, першого муфтія мусульман Криму, Литви, Польщі, Білорусі.