ЗМІ: Рабінович - найбільш ймовірний кандидат у другому турі президентських виборів

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Вадим Рабінович

Як пише ЗМІ, Вадиму Рабіновичу в першу чергу вдалося мобілізувати електорат південно-східних областей України

Найбільш імовірним кандидатом в президенти України в другому турі виборів є народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович. Про це йдеться в статті журналіста «Фокуса» Мілана Лєліча під назвою «Друга п'ятирічка».

На думку автора матеріалу, Вадиму Рабіновичу в першу чергу вдалося мобілізувати електорат південно-східних областей України, який розчарувався в своїх попередніх обранцях. І саме це дає йому можливість пройти до другого туру. «Вадим Рабінович орієнтується на електорат, якого після окупації Криму і частини Донбасу досить для того, щоб забезпечити своєму фавориту друге місце», - зазначив Мілан Лєліч.

У той же час журналіст вважає, що Рабінович становить найбільшу небезпеку для президента Порошенка саме в другому турі виборів. Як приклад Мілан Лєліч привів політичні тенденції в Західній Європі, що свідчать про те, що виборці, які не визначилися, схильні симпатизувати новим особам в політиці. «Ще одна загроза - поява якогось несистемного кандидата з нових осіб, здатного швидко набрати рейтинг і позмагатися з Порошенком, як це сталося під час останніх президентських виборів у Франції, перемогу на яких здобув до цього маловідомий широкому загалу Еммануель Макрон», - написано у статті.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічного опитування, проведеного експертами компанії Z & B Global в квітні, Вадим Рабінович входить в трійку лідерів президентського рейтингу поряд з Петром Порошенком і Юлією Тимошенко, а його партія «За життя» займає третє місце в рейтингу політичних партій України.