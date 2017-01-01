ЗМІ: радикальні активісти громлять банкомати російських банків (ФОТО)

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Почалося насильницьке вигнання російських банків: радикали громлять банкомати

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України. Про це йдеться на офіційній сторінці партії «Національний корпус» в Facebook.

«Знову повторилася історія і з монтажною піною - активісти буквально залили банкомати, не давши вкладникам банків жодних шансів на користування їх послугами. Екрани банкоматів повністю замалювали чорною фарбою», - йдеться в повідомленні.

«Національний корпус» оголосив про свою підтримку цій акції. Для протестів вже визначили хештег #RUSBANKOVER. Наклейками з цими написами були заклеєні банкомати російських фінустанов.

«Ми підтримуємо будь-які дії, якщо вони спрямовані на справжню боротьбу проти агресора! І ми дякуємо всім, хто долучився до протистояння з російським впливом в українській економічній сфері», - зазначають в партії «Національний корпус».

За даними джерел «Страны» в партії, ця акція здійснюється безпосередньо активістами «Національного корпусу», і найближчим часом будуть виведені з ладу всі банкомати банків з російськими співвласниками в Україні.

Нагадаємо, політична партія «Національний корпус» має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.