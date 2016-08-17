Roshen зупиняє свою фабрику в Росії

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Липецька фабрика Roshen

Повну зупинку виробництва і консервацію виробничих та інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року

Корпорація Roshen вирішила зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія). Таке рішення було прийнято з економічних і політичних причин, повідомили ЛІГА.net у прес-службі корпорації.

Зазначається, що повну зупинку виробництва і консервацію виробничих та інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року.

Як повідомлялося раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим комітетом РФ у рамках порушеної кримінальної справи, унеможливив продаж фабрики.

У Roshen зазначають, що починаючи з 2013 року виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося втричі. Причиною цього стало й різке зниження асортименту після необґрунтованої заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції Roshen на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади у назці регіонів на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення.

Також наголошується, що в зв'язку зі спадом виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу. Персонал, який залишився (близько 700 осіб), вже поінформований про зупинку діяльності фабрики. Необхідне повідомлення про масове скорочення буде подано до Липецького центру зайнятості найближчим часом.