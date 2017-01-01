ЗМІ: Російські виробники добрив за чотири місяці вивезли з України близько $100 млн

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Компанії країни-агресора отримали безпрецедентний доступ на український ринок, на якому у них, по суті, не залишилося конкурентів

Російські виробники добрив за 4 місяці вивезли з України близько 100 млн доларів. Про це кандидат економічних наук, редактор відділу мікроекономіки та бізнесу видання «Дзеркало тижня» Сергій Следзь написав у своїй статті «Розрив шаблону».

Наголошується, що в березні 2017 р. вперше в історії української хімічної промисловості в розпал підготовки до посівної остаточно зупинилися два найбільших українських підприємства з виробництва азоту – в Рівному і Черкасах, - що стало наслідком дій уряду України та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), які, в умовах посилення тиску російського імпорту азотних добрив, скасували введення антидемпінгових мит до липня 2017 року, а також дій «Укртрансгазу», що обмежив постачання газу на азот.

Автор матеріалу зазначає, що це не тільки незрозумілий, але і вельми неприємний збіг, внаслідок якого компанії країни-агресора отримали безпрецедентний доступ на український ринок, на якому у них, по суті, не залишилося конкурентів.

«Де-факто повна ринкова капітуляція країни-експортера на власному ринку в період весняної посівної», - йдеться в статті.

Згідно з даними в матеріалі, за перші чотири місяці поточного року російські виробники добрив вивезли з України близько ста мільйонів доларів. «Сьогодні ринок живе під диктовку росіян: скільки вони зуміють завезти, стільки і продадуть. І лише те, що їм поки не під силу, потрапляє в розпорядження вітчизняного виробника. Якщо нічого не змінювати, як це відбувається зараз, то перспектива, загалом, зрозуміла. Україна сама себе позбавить галузі з виробництва добрив і потрапляє в остаточну залежність від імпорту. Після цього аграріям доведеться платити скільки їм скажуть. Вже цієї весни фіксувалися неритмічні поставки та короткострокове підняття цін на імпортні АУ до 100%. І це з огляду на вітчизняний азот. А що буде, якщо його не стане?» - зазначає журналіст.

Автор стверджує, що очікування прем'єра Гройсмана про осінній 2017 р. запуск рівненської та черкаського азотів – під питанням. «Щоб запустити виробництво підприємства з виробництва АУ і вивести його на технологічну потужність, потрібно близько 3 млн доларів. На практиці підприємства отримують гроші за рахунок передоплат аграріїв. Причому передоплати ці короткі – близько місяця, тобто через місяць замовник розраховує на поставку добрив. Але чи багато знайдеться навіть таких замовників, якщо росіяни занижують ціни, а МКМТ спочатку кілька разів продовжувала антидемпінгове розслідування, потім вже у момент введення антидемпінгових мит попереджає, що термін вступу буде перенесено. Чим не сигнали для покупця купувати російське? Ці ж сигнали стимулюють РФ без будь-яких ризиків безпрецедентно нарощувати імпорт в Україну», - йдеться у матеріалі.

Автор нагадує, що 27 грудня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення ввести антидемпінгові мита щодо імпорту азотних добрив з Росії. Рішенню передувало антидемпінгове розслідування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у якому стверджувалося, що у разі незастосування антидемпінгових заходів існує загроза банкрутства вітчизняних товаровиробників і знищення всієї галузі з виробництва азотних добрив в Україні, що призведе до повної залежності українських споживачів від імпортної продукції з ймовірністю підвищення її ціни.

Проте термін вступу рішення МКМТ в силу був відкладений на 60 днів з моменту його опублікування. 13 лютого 2017 р. МКМТ, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр України, міністр Мінекономрозвитку і торгівлі Степан Кубів, зупинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну азотних добрив походженням з РФ, таким чином скасувавши своє рішення від 27 грудня 2016 року і залишивши висновки антидемпінгового розслідування Мінекономрозвитку і торгівлі України без уваги, йдеться у статті.

Автор зазначає, що синхронно з відміною МКМТ антидемпінгових мит на російські азотні добрива, державний «Укртрансгаз» обмежив постачання газу на азотні підприємства в Черкасах та Рівному. «І це при тому, що вступило в законну силу судове рішення і за нього відкриті виконавчі провадження, що зобов'язує «Укртрансгаз» відновити в обліку цих підприємств 346 млн куб. м незаконно конфіскованого газу», - пише автор.